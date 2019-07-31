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Samsun'daki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Samsun'daki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
Samsun'daki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Samsun’da meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan U. henüz belirlenemeyen bir nedenle kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan U. henüz belirlenemeyen bir nedenle kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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