Samsun'daki tramvay kazasında yaralı sayısı 2'si ağır 26 oldu

Kaza, saat 09.40 sıralarında raylı sistem hattı İlkadım ve Canik ilçeleri sınırında bulunan Mert Irmağı Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy yönüne giden 5512-A numaralı tramvay, önünde arıza yapması sonucu duran 5509-A numaralı tramvaya duramayarak arkadan çarptı. Kaza, 112'ye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 5512 numaralı tramvayın vatmanı trende sıkışırken, her iki trendeki çok sayıda yolcu da yaralandı. Vatman, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından Samsun'daki hastanelere kaldırıldı. Kazada 2'si ağır 26 kişinin yaralandığı açıklandı.

Kaza sonrası olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Aldığımız ilk bilgilerde öndeki arızalı tramvaya arkadan gelen tramvay duramayıp vurmuş. Kafa kafaya çarpışsa yaralı sayısı daha da artardı. Allah daha büyük kazalardan bizi korusun" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, 112'ye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 5512 numaralı tramvayın vatmanı trende sıkışırken, her iki trendeki çok sayıda yolcu da yaralandı. Vatman, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından Samsun'daki hastanelere kaldırıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 14 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhammer Ay-Furkan Abrek Ünal-Erdi Demir-Berkay Yıldız



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