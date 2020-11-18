Samsun'dan İzmir'deki depremzedelere bir tır dolusu yardım

Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İzmir'deki depremzedeler için 1 tır dolusu yaşam malzemesi toplandı. Toplanan yardım malzemeleri için Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı önünde uğurlama töreni düzenlendi. İçerisinde 632 adet gıda kolisi, 5 adet yorgan, 7 adet elektrikli ısıtıcı, 18 paket çocuk bezi, 510 adet battaniye, 500 adet tıbbi maske, 4 adet giyim kolisi ve 250 litre dezenfektan bulunan tır, İzmir'deki depremzedelere ulaşmak üzere yolcu edildi.

Önümüzdeki günlerde ikinci bir tırın da yola çıkacağını açıklayan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun'da oradaki vatandaşlar için neler yapabiliriz diye çalışmalara başladık. Büyükşehir Belediyemizle, kaymakam arkadaşlarımızla birlikte bir yardım kampanyamızı başlattık. Buradan gördüğünüz gibi ilk tırımızı gönderiyoruz. Ayrıca ikinci tırımızı da bir iki gün içerisinde yola çıkaracağız. İzmir'deki ihtiyacı olan vatandaşlarımıza inşallah bunları bir önce iletilmiş olacak. Malzeme listemizde geniş bir yelpaze var. Gıda kolilerimiz ağırlıklıdır. Samsun olarak bu durumu sosyal sorumluluğumuzdur, görevimizdir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, "AFAD koordinasyonunda bu yardımı yapıyoruz. Dolayısıyla gönderilen her yardım koordineli bir şekilde doğru yerine ulaşmış olacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yardım tırı yola çıktı. Törene ayrıca Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk ve itfaiye personelleri katıldı.

Furkan Abrek Ünal

