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Samsun'dan Yunanistan'a simit tepkisi

Samsun'dan Yunanistan'a simit tepkisi
Samsun'dan Yunanistan'a simit tepkisi

Baklava ve lokum gibi Türklere ait birçok lezzetlere göz diken Yunanistan, susamlı simide de göz dikince Samsunluların tepkisi sert oldu.

Samsun’dan Yunanistan’a simit tepkisi - Tıkla İzle

Yunanistan, yüzyıllarca önce keşfedilen Türk lezzetlerine göz dikmeye devam ediyor. Yaprak sarmayı; dolmalika, ıspanaklı böreği; spanakopita, baklavaya; baklavas, dönere; greek gyro adlarını vererek kendilerine mal eden Yunanlar, bu kez de Samsun'un ve Türkiye'nin coğrafi işaret tescilli atıştırmalık lezzeti susamlı simide göz dikti.
Komşuda yer alan haberlerde susamlı simit hakkında, "Sadeliğiyle muhteşem olan simit, Yunanlıların en köklü yeme alışkanlıklarından biri. Kolay, ucuz ve doyurucu. Kavrulmuş susamın kokusu rahatlatıyor" ifadeleri Türkiye'de tepki çekti. Vatandaşlar, Yunanistan'ı sert bir dille uyararak, simitten uzak durmalarını istedi.

Erdi Demir-Berkay Yıldız

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