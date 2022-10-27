Samsun'dan Yunanistan'a simit tepkisi

Yunanistan, yüzyıllarca önce keşfedilen Türk lezzetlerine göz dikmeye devam ediyor. Yaprak sarmayı; dolmalika, ıspanaklı böreği; spanakopita, baklavaya; baklavas, dönere; greek gyro adlarını vererek kendilerine mal eden Yunanlar, bu kez de Samsun'un ve Türkiye'nin coğrafi işaret tescilli atıştırmalık lezzeti susamlı simide göz dikti.

Komşuda yer alan haberlerde susamlı simit hakkında, "Sadeliğiyle muhteşem olan simit, Yunanlıların en köklü yeme alışkanlıklarından biri. Kolay, ucuz ve doyurucu. Kavrulmuş susamın kokusu rahatlatıyor" ifadeleri Türkiye'de tepki çekti. Vatandaşlar, Yunanistan'ı sert bir dille uyararak, simitten uzak durmalarını istedi.

Erdi Demir-Berkay Yıldız

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