Samsung'dan Google açıklaması

Rekabet Kurumunun Google'ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve süreçleri yakından takip ettiklerini duyurması üzerine Samsung Electronics'ten bir açıklama geldi. Samsung'dan yapılan açıklamada, şirketin, 2020'de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili Türkiye'deki lansman çalışmalarına ve planlamalarına devam ettiği ifadelerine yer verilerek “Samsung Electronics olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Rekabet Kurumu tarafından yürütülen süreçle ilgili gelişmelere göre kullanıcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz” denildi.