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Samsung'tan Türkiye açıklaması geldi

Samsung'tan Türkiye açıklaması geldi
Samsung'tan Türkiye açıklaması geldi

Samsung Electronics Türkiye, Rekabet Kurumu’nun Google’ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçleri yakından takip ettiklerini duyurdu.

Google'ın Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin kendi programlarını kullanabilmeleri için yeni lisans verilmeyeceği uyarısı sonrası Samsung'un 2020 itibari ile Türkiye pazarına yeni modellerini getirmeyeceği öne sürülmüştü. Samsung Electronics Türkiye'den iddialara ilişkin resmi açıklama geldi. Açıklamada “Samsung Electronics olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türkiye'de Rekabet Kurumu'nun Google'ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz. 2020'de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili Türkiye'deki lansman çalışmalarımıza ve planlamalarımıza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Rekabet Kurumu tarafından yürütülen süreçle ilgili gelişmelere göre kullanıcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz” denildi.

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