Samsunspor deplasmanda galip

Maçtan dakikalar:

2. dakikada Samsunspor atağında ceza sahasına gönderilen topta Osman Çelik'in sağ ayağı ile yarım volesinde meşin yuvarlak kalecinin sağından auta gitti.

13. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Laura'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solunda az farkla auta gitti.

33. dakikada ceza yayının hemen önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ali Ülgen'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Burak'ın sağından filelerle buluştu. 0-1

61. dakikada Pendikspor kendi yarı sahasından çıkarken kaptırılan topta araya giren Ahmet Sagat, bekletmeden aradan Laura'nın önüne yuvarladı. Kaleci Burak'ı da çalımlayan Laura meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. 0-2

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Stat: Pendik

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Baran Erarslan, Mehmet Ali Akkor

Pendikspor: Burak Öğür, Samet Asatekin (Thiam dk. 10), Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu (Erhan Kara dk. 66), Ferhat Öztorun, Gökcan Kaya, Hasan Kılıç (Kappel dk. 80), Mesut Özdemir, Ahmet Yazar (Rogerio dk. 46), Regattin, Görkem Bitin (Nikolics dk. 66)

Yedekler: Murat Akşit, Murat Akça, Enes Keskin, Efe Sayhan, Arda Aksoy

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Samsunspor: Szumski, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yusuf Emre, Ali Ülgen (Berk Taşkın dk. 85 ?), Osman Çelik (Muhammet Özbaskıcı dk. 74), Celil Yüksel (Cihan Kahraman dk. 85 ?) Emre Gültekin, Soner Gönül, Laura (Harris dk. 85 ?), Ahmet Sagat (Kaan Güneren dk. 70)

Yedekler: Aykut Özer, Ali Taha Demir, Sarp Ekinci, Şener Kaya, Polat Yaldır

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Ali Ülgen (dk. 33), Laura (dk. 61) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Hasan Hatipoğlu, Mesut Özdemir (Pendikspor) Ali Ülgen, Zeki Yavru, Yusuf Emre (Samsunspor)

Yunus Kılıç - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

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