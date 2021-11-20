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Samsunspor ile Eyüpspor 5. randevuya çıkıyor

Samsunspor ile Eyüpspor 5. randevuya çıkıyor
Samsunspor ile Eyüpspor 5. randevuya çıkıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Eyüpspor ligin 13. haftasında tarihlerindeki 5. randevuya çıkacaklar.

Samsunspor ile Eyüpspor daha önce 4 kez resmi müsabakalarda birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalardan 2'sini Samsunspor kazanırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun temsilcisi bu 4 karşılaşmada rakip filelere 4 gol kaydederken, Eyüpspor ise Samsunspor filelerini 1 kez sarsabildi. Daha önce İstanbul'da oynanan 2 mücadelede 1 maç 0-0, 1 maç ise 2-0 Samsunspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı. Ayrıca Eyüpspor, evinde oynadığı 2 maçta da Samsunspor'a gol atma becerisi gösteremedi.

12 haftası geride kalan ligde Eyüpspor 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 26 puanla zirve takibini sürdürdü. Eyüpspor bu karşılaşmalarda 21 gol atıp, 13 gol yedi. Samsunspor ise ligde oynadığı 11 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 15 puan toplayabildi. Rakip filelere 15 gol atanan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 16 gol gördü.

22 Kasım Pazartesi saat 19.00'da Eyüp Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Erdi Demür

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