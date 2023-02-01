Samsunspor, ligde 90 hafta sonra lider oldu

Şirketleştikten 1 sene sonra Ertuğrul Sağlam yönetiminde Spor Toto 1. Lig'e yükselen Samsunspor, 2,5 yıldır Süper Lig'e çıkma mücadelesi veriyor. 2020-2021 sezonu, 2021-2022 sezonu ve 2022-2023 sezonu ilk yarısında hiç lig lideri olamayan kırmızı-beyazlılar, ligde 90 hafta sonra lider olmanın keyfini sürdü.

3'lü averaj ile kaçan şampiyonluk

Ertuğrul Sağlam yönetiminde 2020-2021 sezonunda 34 maçta 70 puan toplayan Samsunspor; sezonu 34 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 70 puanla 3'üncü sırada bitirdi. O sezon lige yükselen Adana Demirspor ve Giresunspor'un da 70 puanı olmasına rağmen kırmızı-beyazlılar 3'lü averaj ile Süper Lig fırsatını kaçırdı. Play-off'ta da Altınordu'ya elendi. Sezonun tamamlanmasının ardından Karadeniz temsilcisinde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar bu sezonda lig boyunca en fazla 2'nci sıraya yükseldi ve hiç lider olamadı.

Kayıp sezon 2021-2022 sezonu

2021-2022 sezonu Samsunspor açısından iyi geçmedi. Samsun temsilcisi sezona Mehmet Altıparmak yönetiminde başladı. Alınan kötü sonuçların ardından takımın başına Fuat Çapa getirildi. Fuat Çapa ile sezonun bitimine birkaç hafta kala yollar ayrıldı ve kalan maçlarda takımı altyapı hocaları çalıştırdı. Geçen sezonu arayan kırmızı-beyazlılar; bu sezonu 36 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile 51 puanla 7'nci sırada bitirdi. Lig boyunca liderlik koltuğuna oturamayan Samsun temsilcisi, 36 hafta boyunca ilk 5 takım arasına da giremedi.

90 hafta sonra gelen liderlik

Samsunspor Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 2 sezon ve 70 haftada hiç liderlik koltuğuna oturamadan 2022-2023 sezonuna da ‘şampiyonluk' parolası ile başladı. Kırmızı-beyazlılar, bu sezona Teknik Direktör Bayram Bektaş yönetimi ile başladı. Alınan kötü sonuçlar ve taraftar tarafından beğenilmeyen futbol sonrası Bayram Bektaş gönderilerek, takımın başına Hüseyin Eroğlu getirildi. 6. haftada Samsunspor başında ilk maçına çıkan Hüseyin Eroğlu iyi bir ivme yakalayarak 11. sırada Bayram Bektaş'tan aldığı takımı 21 maç sonunda lider yaptı. Eroğlu yönetiminde lider Eyüpspor'un 10 puan gerisinden gelen Samsunspor, bu dönemde 15 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 9 puanla devraldığı takımın puanını 41'e çıkartarak lig lideri oldu. Eyüpspor'u ikili averaj ile geride bırakan Samsunspor, 21. maçlar sonunda ligin yeni lideri oldu. Kırmızı-beyazlılar son Erzurumspor FK galibiyeti ile birlikte 3 yıldır mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig'de 2,5 sezon ve 90 hafta sonunda liderliğin keyfini sürdü. Samsunspor; Eroğlu yönetiminde sadece lig lideri olmakla kalmadı, hem ligin en çok gol atan takımı (36 gol) hem de averajı en iyi olan takımı (18 averaj) olarak da dikkat çekti.

Lider Samsunspor'u 41 puanlı Eyüpspor, 38 puanlı Bodrumspor, 37 puanlı Ankara Keçiörengücü ve 34'er puanlı Pendikspor, Çaykur Rizespor, Bandırmaspor, Sakaryaspor ve Boluspor takip ediyor.

Ayrıca Samsunspor, 21 haftası geride kalan ligde puan tablosunda ilk 10 sıra içerisinde yer alan hiçbir takıma mağlup olmadı. Kırmızı-beyazlılar kalan maçlarda Manisa FK (D), Çaykur Rizespor (E), Sakaryaspor (D), Bandırmaspor (E), Gençlerbirliği (D), Altınordu (E), Boluspor (D), Pendikspor (E), Göztepe (D), Tuzlaspor (E), Ankara Keçiörengücü (E), Denizlispor (D), Yeni Malatya (D), Bodrumspor (E) ve Adanaspor (D) ile karşılaşarak sezonu bitirecek.

Erdi Demir

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