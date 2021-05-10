Samsunspor otobüsüne Adana'da taşlı saldırı

Şampiyonluk yarışının son haftasında Adana'da Adanaspor ile karşılaşan Samsunspor karşılaşmayı 2 -0 kazandı. Karşılaşmanın ardından Samsunspor'un diğer şampiyonluk rakipleri Adana Demirspor ve Giresunspor'da son hafta maçlarını kazanınca Samsunspor rakipleriyle aynı puanda olmasına karşın 3'lü averaj ile Süper Lig'e direkt yükselemedi. Edinilen bilgiye göre karşılaşmanın ardından Samsunspor'lu futbolcuları taşıyan takım otobüsü oyuncuları Seyhan ilçesindeki otele bıraktıktan sonra bazı Adana Demirspor taraftarlarının taşlı saldırısına uğradı.

Maçın ardından Samsunspor kafilesi dinleneceği otele doğru yola çıktı. Samsunspor kafilesi otele bırakıldıktan sonra emniyet güçleri takım otobüsünü daha güvenli bir bölgeye aktarmak istedi. Kulüpten edinilen bilgiye göre; şampiyonluk kutlaması yapan şehrin diğer takımı olan Adana Demirspor taraftarları, Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsü kafileyi otele bıraktıktan hemen sonra taşlamaya başladı. Otobüste atılan taşlardan dolayı maddi hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadı.

Samsunspor kafilesi bu geceyi otelde geçirdikten sonra sabah saatlerinde uçak ile Samsun'a dönüp, play-off mücadelelerine hazırlanacak.

Erdi Demür

