Samsunspor, Süper Lig'e lider yükselmeyi garantiledi

Maçtan dakikalar
17. dakikada ara pasına iyi hareketlenen Osman'ın şutunu kaleci Metin 2 hamlede kontrol etti.
39. dakikada Zeki Yavru'nun ortasına iyi yükselen Mücahit'in kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-0
54. dakikada Fofana'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Tanque, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0
63. dakikada Zeki Yavru'nun pasında defansın arkasına sarkan Osman, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 3-0
66. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Fofana, kaleciyi geçerek meşin yuvarlağı boş filelere yolladı. 4-0
82. dakikada Szumski'nin hatasını iyi değerlendiren Anderson, takımının ilk golünü kaydetti. 4-1
Stad: 19 Mayıs
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Suat Güz, Ömer Aydın
Samsunspor: Jakup Szumski, Zeki Yavru (Bennasser dk. 85 ?), Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Mücahit Albayrak (Soner Gönül dk. 68), Harris (Barış dk. 68), Osman Çelik (Celil dk. 68), Soner Aydoğdu, Yusuf Emre Gültekin, Fofana (Ahmet Sağat dk. 73), Douglas Tanque
Yedekler: Aykut, Cihan, Emre Demir, Bedirhan, Polat
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Batuhan Yayıkçı, Erkam Reşmen, Bekir Karadeniz (Abdullah dk. 59), Aykut Çeviker (Mikail dk. 59), Musa Aktaş (Christian dk. 70), Hamza Gür, Jurgen Bardhi, Aly Malle (Melih dk. 46), Rashad Muhammed (Anderson dk. 59)
Yedekler: Boran, Alpay, Haşim
Teknik Sorumlu: Tacettin Bakacak
Goller: Mücahit (dk. 39), Tanque (dk. 54), Osman (dk. 63), Fofana (dk. 66) (Samsunspor), Anderson (dk. 82) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: Mücahit, Soner Aydoğdu (Samsunspor), Muharrem, Erkam (Ankara Keçiörengücü)
Erdi Demir-Berkay Yıldız
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