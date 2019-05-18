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Samsunspor'da sorunlar tatlıya bağlandı

Samsunspor'da sorunlar tatlıya bağlandı
Samsunspor'da sorunlar tatlıya bağlandı

Yılport Samsunspor İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ile Kulüp Başkanı İsmail Uyanık arasında yapılan zirvede sorunlar tatlıya bağlandı.

Samsunspor Kulübü Derneği Başkanı İsmail Uyanık, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında yönetim kurulu toplantısının ardından devam edip etmeyeceğine karar vereceğini açıklamıştı. Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısından ise devam kararı çıktı. Yüksel Yıldırım, kendine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İsmail Başkan ve ben yükseliş sezonuna hazırız” dedi. 

Yüksel Yıldırım yaptığı açıklamada, “İsmail Başkan ile beklenen toplantımız, holding binamızda çok başarılı bir şekilde yapıldı ve tüm sorunlar tartışılarak tatlı bir şekilde bağlandı. İsmail Başkan ve ben yükseliş sezonuna hazırız. Her şey daha güzel olacak” diyerek taraftarların yüreğine su serpti.  

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