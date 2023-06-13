Samsun'u yine sel vurdu

Samsun bir hafta aranın ardından yine sele teslim oldu. Geceden bu yana devam eden kuvvetli sağanak, şehirde sele yol açtı. Sağanak nedeniyle caddeler dere gibi aktı, kaldırımlar çöktü, alt geçitler göle döndü. Bazı araçlar sel sularında mahsur kaldı. Sel yine sanayi bölgesini vurdu. Sanayi göle döndü. Bazı bölgelerde ise evlerin bodrum katlarını su bastı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri sele karşı çalışma başlattı.

Karayolu göle döndü

Samsun'da etkili olan sağanak sele dönüştü. Suyla kaplanan yol, cadde ve sokaklarda birçok araç yolda kalıp arızalandı.

Geçen hafta selde 1 kişinin hayatını kaybettiği Samsun'da bu kez sağanak gece yarısında etkisini gösterdi. Sabahın ilk saatlerinde sel ve su baskını ile uyanan Samsunlular işyerlerine gitmekte zorlandı.

Selin en çok etkilediği yerlerden birisi ise İlkadım ilçesindeki Bowling Salonu'nun önündeki Atatürk Bulvarı oldu. Bulvar'ın Sinop'a gidiş istikameti tamamen yağmur sularıyla kaplanırken, araçlar da yolda kaldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla mazgalları açmaya çalışırken, engelli, hamile ve hastalar olay yerine gelen ambulans ile tahliye edildi. Yolda kalanların arsında Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram'da vardı. Bayram'ın sel sularından etkilenen ve arızalanan aracı olay yerine gelen çekici ile çekildi.

“Sanayi Bölgesinde suyun tahliye edilmesinde sıkıntı var”

İldeki son durum hakkında bilgi veren İlhan Bayram, “Geçen seferkinden çok şiddetli ve uzun süreli bir yağış var. Şu anda şehir içinde trafiği işler hale getirmeye çalışıyoruz. SASKİ ve belediye ekipleri çalışıyor. Sadece şu anda sanayi bölgesinde suyun tahliye edilmesinde sıkıntı var. Diğer yerlerde yağış kesildiği anda sistem çalışıyor, kısa sürede yollar açılıyor” dedi.

Sağanaktan etkilenen ve yolda kalan vatandaşlar ise bu yağışların geçen selden daha etkili olduğunu, Tekkeköy'den Samsun'a gelene kadar birçok yerde su birikintisi olduğunu ve birçok aracın yolda kaldığını ifade ettiler.

Başkan Deveci: "Atakum'un tüm merkez mahallelerinde su baskınları var"

Mimar Sinan Mahallesi'nde bir binanın istinat duvarı yıkıldı. 3 otomobil duvarın altında kaldı. Evlerin bodrum katları sular altında kaldı. Selden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Atakum'a ciddi bir yağmur yağdı. İklimler artık değişti. İlçemizin tüm merkez mahallelerinde su baskınları var. Bodrum katları suyla doldu, istinat duvarı çöken yerler var. Yaralı ve can kaybıyla ilgili şu anda bir şey biz ulaşmadı. Selin etkilerini silmeye çalışıyor. Sadece bana ulaşan bilgilere göre Atakum'da 7-8 mahallede su baskını var" diye konuştu.

3 ilçede eğitime ara verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü selin ardından yaptığı açıklamada İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde eğitime 1 gün (13 Haziran Salı) ara verildiğini açıkladı.

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