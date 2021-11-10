Samuray Kılıcı ile genç kadını öldüren zanlının ifadeleri kan dondurdu!

Ataşehir'de Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta dün saat 19.00'da Göktuğ B., eğitimden çıktıktan sonra yolda yürüyen Başak Cengiz (28)'i takip etmiş, daha sonra çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaralamıştı. Saldırıda ağır yaralanan Başak Cengiz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm mühalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cinayet zanlısı Göktuğ B. ise, Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.



Tutuklama talebi

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıktaki sorgusu tamamlanan şüpheli Göktuğ B., “Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “silahla tehdit” suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelinin hakimlikteki sorgu işlemlerinin başlaması bekleniyor.





Evinde bir sürü kılıç ortaya çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırgan şahsın evinde yaptığı aramalarda yaklaşık 15 adet kılıç ortaya çıktı. Şahsın kullandığı Cinayet aletini evinde temizlediğini ve üstünü değiştirdiği öğrenildi. Öte yandan Göktuğ B.‘nin yaşadığı evde duvara kendi el yazısıyla “Tuzak kur”, “2023 savaş”, “Haziran, Mayıs, Nisan” “Spor yap” “Karnına bıçak sapla” “Osman'ı öldür” gibi sözler yazdığı görüldü.

Evden çıkarken birini öldürmeyi planladım

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahısın alınan ifadesinde, iddiaya göre, “Ben evden çıkarken birini öldürmeye planladım, hayata karşı bazı kuşkularım vardı. Erkeği öldürmedim çünkü o direnebilirdi, sonra düşündüm ki kadın direnemez o yüzden onu öldürdüm ama pişmanım” dediği öğrenildi.

İki üniversite okuyor

Saldırgan Göktüğ B.'nin , babasının mühendis annesinin ise avukat olduğu öğrenilirken, kendisinin özel bir üniversitede mühendislik açıktan ise sosyoloji bölümünü okuduğu öğrenildi.

Daha önceden uyuşturucu tedavisi görmüş

İddiaya göre, öte yandan saldırgan şahısın 5 yıl boyunca psikoloğa gittiği ve 17 gün boyunca uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenildi.

Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan Kartal Anadolu Adliyesine sevk edildi.



