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Samuray kılıçlı vahşete ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Samuray kılıçlı vahşete ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Samuray kılıçlı vahşete ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Ataşehir’de yolda yürüyen Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında “tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde mimar Başak Cengiz'i(28) yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Can Göktuğ Boz(27) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Boz'un “tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Ayrıca şüphelinin “silahla tehdit” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet” suçlarından toplamda 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianame değerlendirilmek üzere Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.


 

Gamze Erdemir
 

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