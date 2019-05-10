San Deco'dan Anneler Gününe özel kutlama

Dekoratif boya sektörünün önde gelen markalarından San Deco; Anneler Gününe özel 12 Mayıs Pazar günü sosyal medya fenomenleri moderatörlüğünde İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya'da 10 farklı lokasyonda etkinlikler gerçekleşeceğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; Anneler Günü'ne özel duvar boyama etkinlikleri yapılacak. Ayrıca, sürpriz hediye çekilişleri ve 'Sandeco Chalkboard' boyama etkinliği ile gerçekleştirilecek.

Etkinlikler ile ilgili bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Gülperi Odabaş, "San Deco firmamızla uzun yıllardır evlere giriyoruz. Bu sene Anneler Gününde annelerimize özel etkinlikler düzenledik. İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'nın da dahil olduğu 10 farklı lokasyonda gerçekleştilecek etkinliklerimizde annelerimize sürpriz hediyeler olacak. Sosyal medya fenomenleri Yeliz Yılmaz, Kadriye Altınbaş, Özge Yazıcı, Lavinya Ünlüer, Nur Parlak, Gülsen Doğan, Aylin Diler, Elif Akdemir, Deniz Ağaoğlu, Selin Yüzbaş'ın katılacağı etkinliklerimiz olacak. Bütün annelerimizi Anneler Gününde etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.