İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

San Deco'dan Anneler Gününe özel kutlama

San Deco'dan Anneler Gününe özel kutlama
San Deco'dan Anneler Gününe özel kutlama

Dekoratif boya sektörünün önde gelen markalarından San Deco; Anneler Gününe özel sosyal medya fenomenleri moderatörlüğünde İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya’da 10 farklı lokasyonda etkinlikler gerçekleşecek.

Dekoratif boya sektörünün önde gelen markalarından San Deco; Anneler Gününe özel 12 Mayıs Pazar günü sosyal medya fenomenleri moderatörlüğünde İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya'da 10 farklı lokasyonda etkinlikler gerçekleşeceğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; Anneler Günü'ne özel duvar boyama etkinlikleri yapılacak. Ayrıca, sürpriz hediye çekilişleri ve 'Sandeco Chalkboard' boyama etkinliği ile gerçekleştirilecek. 

Etkinlikler ile ilgili bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Gülperi Odabaş, "San Deco firmamızla uzun yıllardır evlere giriyoruz. Bu sene Anneler Gününde annelerimize özel etkinlikler düzenledik. İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'nın da dahil olduğu 10 farklı lokasyonda gerçekleştilecek etkinliklerimizde annelerimize sürpriz hediyeler olacak. Sosyal medya fenomenleri Yeliz Yılmaz, Kadriye Altınbaş, Özge Yazıcı, Lavinya Ünlüer, Nur Parlak, Gülsen Doğan, Aylin Diler, Elif Akdemir, Deniz Ağaoğlu, Selin Yüzbaş'ın katılacağı etkinliklerimiz olacak. Bütün annelerimizi Anneler Gününde etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.