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San Diego'da Sinagoga silahlı saldırı

San Diego'da Sinagoga silahlı saldırı
San Diego'da Sinagoga silahlı saldırı

ABD'de California eyaletinin güneyinde bulunan San Diego'da Chabad of Poway sinagoguna silahla giren bir kişi içeride bulunanlara ateş açtı.

San Diego Şerif Departmanından yapılan açıklamaya göre saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybederken bir kız ve iki erkek yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sinagogun Yahudi Cemaatinin üyelerinden olan Minoo Anvari saldırı sırasında kocasının içeride bulunduğunu belirterek “bizler güçlüyüz, bizi parçalayamazlar” dedi
AR tipo bir tüfek ile saldırının gerçekleştiğini belirten San Diego şerifi William Gore saldırgan kaçarken içeride bulunan bir sınır polisinin şüphelinin aracını vurduğunu söyledi. Olaydan kısa bir süre sonra acil durum hatti olan 911'i arayıp suçunu itiraf eden 19 yaşındaki saldırganı California Otoban Polisi 19 şüphelinin aracını durdurarak şüpheliyi göz altına aldı. Gore basın toplantısında yaptığı açıklamada saldırını sebeplerinin henüz bilmediğini söyledi. Saldırının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump saldırıya inanmakta zorlandığını söyleyerek “Nefret suçu gibi gözüküyor “ dedi. Trump ayrıca saldırıdan etkilenenlere baş sağlığı diledi.  

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

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