Sanal ortamın güvenliğinin teminatı: 'SİBERAY'

İnternet ve sosyal medya kullanımı her geçen gün artıyor. Siber ortamda işlenen suçların oranı da yükseliyor. Özellikle, çocuklar ve gençler risk altında. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü; siber suçlarla mücadele için SİBERAY projesini hayata geçirmişti.

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, güvenli internet için sanal ortamı 7 gün 24 saat tarıyor. İnternet dolandırıcıları ve kara propaganda üreticileri tek tek tespit ediliyor. Siber zorbalara gecikmeden müdahale ediliyor. İçişleri Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabı üzerinden ‘SİBERAY' hakkında bir tanıtım videosu paylaşıldı.

Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Komiser Yardımcısı Sinem Şerife Kandemir'in, SİBERAY'ın çalışmalarını anlattığı bir videonun da yer aldığı paylaşımda, “Siberay; güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak, siber güvenlik alanında siber farkındalık oluşturmak amacıyla her yaş grubundan vatandaşlarımızı bilinçlendirmeyi amaç edinen bir projedir” ifadeleri kullanıldı.

Oğuzhan Halil Özbek

