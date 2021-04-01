Sanal Otoloji & Odyoloji Kongresi'nin mottosu: “Doğanın sesine kulak ver”

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi'nin başkanlığında geniş bir akademisyen kadrosunun katılımıyla gerçekleştirilecek olan Kongrede; paneller, sözlü sunumlar ve kurslar yer alacak.

Kongre için 1, sertifika için 3 ağaç fidanı bağışlanacak

Kongre Türkiye'de ilk defa uygulanan bir katılım şekline de tanıklık ediyor. Kongrenin mottosu “Doğanın sesine kulak ver.” Kongreye katılmak isteyenlerin 1 ağaç fidanı, aynı zamanda kurslara katılmak ve sertifika almak isteyen katılımcıların ise 3 ağaç fidanı bağışlaması gerekiyor. Bunun haricinde katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Doç. Dr. Kepekçi: “Kendinize ve sevdiklerinize ağaç bağışlayın”

Doç. Dr. Kepekçi, çevre duyarlılığını bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında gördüklerini ve daha sonra yapılacak bilimsel etkinlikler için öncü olmak istediklerini söyleyerek, şu ifadelerde bulundu:



"Bu uygulama, içinde bulunduğumuz Orman haftası münasebetiyle bir farkındalık da oluşturuyor. Ağaçlar çevremize hayat veriyor ve iklim kriziyle mücadelede hayati önem taşıyor. Ülkemiz ormanlarının bugün ve gelecek nesiller için sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak istiyoruz. Kongremizin mottosu olan ‘Doğanın sesine kulak ver' sloganıyla ‘kendinize, ya da sevdiklerinize bir ağaç bağışlayabilirsiniz' ilkesiyle yola çıktık. Böylece gelecek nesiller bu güzel ağaçların gölgesinde sağlıkla büyüyecektir."

