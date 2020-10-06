Sanal tefecinin günlük hasılatı kumbaradan çıktı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda, sanal alışverişle tefecilik yapan iş yeri sahibinin günlük 38 bin lira kazandığı tespit edildi. Kazancın 28 bin lirası baskın öncesi koyduğu kumbaradan çıkarken, günlük kazancın ise 1 milyon liralık işlem olduğu öğrenildi.

Operasyonda 20 adet kredi kartı, pos slipleri, merdiven altına gizlenmiş pos cihazı, laptop, çekmece altına gizlenmiş kumbarada 28 bin lira ile yazıcı içine zulalanmış 10 bin 150 lira ele geçirildi. Suç malzemeleri ve suçtan elde edinen 38 bin 150 liraya el konulurken olayla ilgisi bulunan A.E. (52) gözaltına alındı.

Halil Ulubey