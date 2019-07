Öğretmenliğe 29 sene önce başlayan Şahin İnalöz, şu an kendisine ait atölyede tezhip, minyatür, kat'ı, çini ve ebru sanatlarıyla uğraşıyor. Aynı zamanda İnalöz, öğrencileriyle birlikte yaptığı eserleri de her yıl açtıkları resim sergilerinde meraklılarıyla buluşturuyor. Ağırlıklı olarak minyatür sanatıyla uğraştığını söyleyen İnalöz, minyatür yaparken düşüncelerini daha iyi aktarabildiğini ifade etti. Çok sevdiği için minyatürlerinde özellikle doğa figürlerini kullanan İnalöz, “Kullanılan her bir figürün anlamı var. Minyatürün kendi dili var. Normalde resim olarak baktığınız minyatürde aslında bir anlatım vardır. Minyatürdeki bir kişinin çok yaşlı olduğunu anlatmak için yanına çınar ağacı yaparsınız. Çınar ağacı uzun yılları anlatır. Örneğin lale Allah'ı, gül bahçesi kişinin peygamberle ilişkisini anlatır” diye konuştu.

Yaptığı minyatür çalışmalarını geliştiren İnalöz, minyatürü tek yüzeyden boyutlu hale getirdi. Bu çalışmayı sadece kendisinin yaptığını belirten İnalöz, boyutlu minyatür sayesinde derinliğin daha iyi verildiğini ve eserin içine sanatseverlerin daha iyi girebildiğini söyledi. İnalöz, topladığı atık kağıtları eserlerinde kullanarak doğaya da katkı sağlıyor. Kullanılmış kağıtları atölyede yeniden hamur haline getiren İnalöz, eserlerinde bu dönüştürülmüş kağıtları kullanıyor. Elde ettiği kağıtları kat'ı ve minyatür çalışmalarında kullandığını ifade eden İnalöz, “Bu şekilde kağıdı değerlendirmiş oluyoruz. 1 ton kağıdı geri dönüşüm yapabilirsem 5 ağacı kurtarmış olduğumuz söyleniyor. Bu da bana manevi anlamda bir huzur veriyor ve doğaya katkıda bulunmuş oluyorum” şeklinde konuştu.

Sanatı sayesinde kanseri yendi

Yaptığı işleri “terapi” olarak tanımlayan İnalöz, sanata olan tutkusu sayesinde kanseri yendi. Sanatla uğraşırken stresten uzak kaldığını vurgulayan İnalöz, “Bu iş sevgiye yöneliktir ve sizi rahatlatır. Yoga yapar gibi ya da çok güzel bir doğa manzarasında dinlenir gibi. Basitçe kendinize bir terapi uygulamış oluyorsunuz. Bir nevi sağlıklı oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Kendisine kanser teşhisi konulduğunda panik olmadığını belirten İnalöz, tedavi süresince atölyede vakit geçirdiğini söyledi. Kanseri 1 yıl içinde atlattığını ve bu sürede atölyedeki çalışmalara odaklandığının altını çizen İnalöz, “Şu anda çok rahatım ve bunu yaptığım işe yorumluyorum” dedi.

Neşra Durmaz - Mustafa Apaydın - Cem Geçim