Sanatçı çift, harabe olarak aldıkları evi sanat galerisine çevirdi

Marmaris'te yaşayan sanatçı Alexia Bahar Yılmaz ve Güçlü Kadir Yılmaz çifti harabe olarak aldıkları evi sanat galerisine çevirdiler. Kale bölgesinde bulunan harabe evi alan çift, evi düzenledikten sonra yaptıkları sanat eserleri ürünleri evde sergilemeye başladılar. Resim, heykel, seramik, taştan, kalastan ve kumaştan yaptıkları ürünler özellikle turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

Eş olarak birbirlerine çok destek olduklarını belirten Alexia Bahar Yılmaz, “Kale bölgesinde oturmak istiyorduk. Bir ev almak için gezmeye başladık. Yaklaşık iki ay bütün sokakları gezdik. Sonrasında konumu çok güzel olan ama harabe olan bir yer bulduk. Yapıldığından beri kimse oturmamış. İçinde kimse oturmadığı için yapılan şeyler zamanla çürümüş ve dökülmüştü. Sonra burayı aldık. Çok kısa bir sürede yoğun bir çalışmayla toparladık. Karı koca çalışarak elimizden geldiğince dışına mozaikler yaptık, boyadık. Burayı güzel bir yere çevirdik” dedi.

“Sanat eseri ürünlerimizi birçok ülkeye satıyoruz”

Ürünlerini birçok ülkeye sattıklarını belirten Kadir Güçlü Yılmaz ise, “Bir çift olarak üretmek işin en eğlenceli tarafı. Birbirimize sürekli destek oluyoruz. Yapılan işlerde mesela bir kişi üretiyor diğer kişi onu videoya çekiyor. Birlikte sergiler açıyoruz. Genellikle bu işi seven ve gerçekten ilgilenen insanlar dükkanımıza geliyor. Türk müşterilerimiz de var ama en çok müşterimiz yabancı uyruklu insanlar. Amerikalısı, Avustralyalısı, İtalya'nı var. Galerinin dışında internet üzerinden yurt dışına da satışlarımız oluyor” diye konuştu.

Ramazan Terkos