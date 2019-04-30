Sanatçı Dilber Ay geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti |Dilber Ay Kimdir?

Son dakika: Ünlü Sanatçı Dilber Ay geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Türk halk müziği sanatçısı Dilber Ay, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Türk halk müziği sanatçısı Dilber Ay, akşam saatlerinde rahatsızlanarak Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 63 yaşında hayatını kaybetti.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Birim Sorumlusu Dr. Kemal Günaydın, ünlü sanatçının hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 23.00'de hayatını kaybettiğini açıkladı. Dr. Günaydın, yaptığı açıklamada, “Hastamız hastanemize 22.05'de geldi. Müdahale ettik ancak yanıt alamadık. Resmi olarak saat 23.00'de hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN EN MUTLU KADINIYIM DEMİŞTİ

Dilber Ay, 23 yıllık eşi İbrahim Bey ile bir programa konuk oldu. Evliliği hakkında konuşan şarkıcı, “Dünyanın en mutlu kadınıyım” demişti.

Dilber Ay Kimdir?

Dilber Ay, 1 Ocak 1956 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Maddi imkanlar nedeniyle ilkokulu üçüncü sınıfa kadar okudu. Çocukluk yılları zor geçen Dilber Ay, Düzce'de bir ses yarışmasına katıldı ve birinci seçildi.

Muhammet Mücahit Dereli - Cevdet Fırat Aydoğmuş

