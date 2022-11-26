Sanatçı Gülhan Tekin: 'Filler ve Çimen filmi sanat yaşamımda bir dönüm noktası oldu'

Kariyerinde Hükümet Kadın 1 ve 2, Çok Filim Hareketler Bunlar, Kolonya Cumhuriyeti, Maide'nin Altın Günü, Deli Aşk, Zaman Makinesi 1973, Neşeli Hayat, Organize İşler, Beyaz Melek, Beynelmilel, Filler ve Çimen, Eski Köye Yeni Adet gibi pek çok filmde rol alan Gülhan Tekin, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk Çelik'in moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide kariyer hikayesini ve deneyimlerini paylaştı. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Tekin, öğrencilere eğitim süreçlerini en verimli şekilde değerlendirmeleri gerektiğini, profesyonel yaşama geçtiklerinde bunun karşılığını alacaklarını söyledi. Tekin, öğrencilik yıllarında derslerin haricinde çokça kitap okuyup, film ve tiyatro oyunları izlemeleri tavsiyesinde bulunarak, profesyonel hayatta bunun karşılığını fazlasıyla alacaklarını söyledi.

“Çok Güzel Hareketler Bunlar” ve BKM'nin yapımcılığında çekilen filmlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tekin, Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ ile tanışması ile BKM Mutfak'ta uzun yıllar hem skeç yazarlığı hem de oyunculuk yapma fırsatı bulduğunu söyledi. Yer aldığı tiyatro oyunları, televizyon dizileri ve sinema filmlerinde üstlendiği rollerle sevilen bir oyuncu haline gelen Tekin, Kıbrıslı Türk yönetmen Derviş Zaim'in çektiği “Filler ve Çimen” filminde rol alma şansı yakalamanın kendisi için sanat yaşamında bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

YDU İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı ve İletişim Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Fevzi Kasap, çalıştayda gerçekleştirdikleri atölye ve söyleşilerde sektör profesyonellerini öğrencilerle bir araya getirerek, öğrencilerin farklı deneyimlerden faydalanmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Kasap, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluşan tiyatro ve sinema sanatçısı Gülhan Tekin'e de teşekkürlerini iletti.

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