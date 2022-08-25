İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında araçta sıkıştı

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında araçta sıkıştı
Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında araçta sıkıştı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında araçta sıkıştı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi.

Tatlıses'in bilincinin açık olduğu ve konuştuğu belirtildi

Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses'in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses'in “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği kaydedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.