Sanatçı İgor Gushchin koronavirüs salgınını fırça ucuna taşıdı

Sanatçı İgor Gushchin,dünya üzerinde korku ve endişe ile takip edilen koronavirüsü fırça ucuyla tuvale taşıdı. Sanatçı Gushchin, korona virüsün insan psikolojisi üzerinde meydana getirdiği etkenlerden uzaklaşabilmek adına sanatıyla tuvale yansıttığı eserlerini sanatseverlerle paylaştı.Sanatçı, “Kendimiz için, ailemiz için, toplum için yetkililerin yaptığı uyarı ve önlemleri dikkate alalım, uyalım, sağlıklı kalalım” dedi.

Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hergün ayrı bir sanatçı tarafından resmedilerek, Koronavirüsü farklı bakış açılarıyla paylaşmaya devam edileceği bildirildi.

İgor Gushchin kimdir?

1965 doğumlu, Almatı kentinde yaşayan Rus sanatçı İgor Gushchin, S. Petersburg Gavrila DerjavinGüzel Sanatlar Akademisi, İngiltere'nin Londra kentinde bulunan Avrupa Yaratıcı Derneği ve Gürcistan Sanatçılar Birliği üyesidir.

Benzersiz bir resim tekniği sanatçısı olan İgor Gushchin, "The essence of transcendental art" kitabının da yazarıdır. Her yıl St.Petersburg, Karagandı, Almatı, Riga ve İtalya'da karma ve kişisel sergilerine katılmaktadır. Sanatçının eserleri Rusya, Kanada, ABD, Kazakistan ve Baltık ülkelerinde birçok özel koleksiyonlarda yer almıştır.