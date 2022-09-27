Sanatçı Tuncel Kurtiz, vefatının 9. yılında kabri başında anıldı

Kazdağları eteklerinde yer alan kırsal Çamlıbel Mahallesi'nde, Edremit Belediyesi tarafından usta oyuncu Tuncel Kurtiz için anma töreni düzenlendi. Törene katılan sevenleri, sanatçının kabrine çiçek bırakıp dua ederek anı fotoğrafları çekti. Edremit Belediyesi Kültür Müdürü Cumhur Dokur'un kısa konuşmasının ardından Tuncel Kurtiz'in mezarına çiçekler bırakıldı.

Emrah Elmas





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