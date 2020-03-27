İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sanatçılardan #EvdeHayatVar çağrısına destek

Sanatçılardan #EvdeHayatVar çağrısına destek
Sanatçılardan #EvdeHayatVar çağrısına destek

Daha önce telefonlardaki operatör ismini Evde Hayat Var şeklinde değiştiren Turkcell, evden çıkmak zorunda kaldıklarında ise sosyal mesafeye dikkat etmeleri için #EvdeHayatVar çağrısını tüm Türkiye’ye çağrısını ünlü isimlerin kaydettikleri anonslarla hatırlattı.

Turkcell, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını ile mücadele için müşterilerine mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları, evden çıkmak zorunda kaldıklarında ise sosyal mesafeye dikkat etmeleri için #EvdeHayatVar çağrısını sürdürüyor. Daha önce telefonlardaki operatör ismini Evde Hayat Var şeklinde değiştiren Turkcell, 7'den 70'e tüm Türkiye'ye çağrısını ünlü isimlerin kaydettikleri anonslarla hatırlattı. Tüm Turkcell'liler telefon açtıklarında çağrı başlamadan önce bir defaya mahsus olmak üzere ünlülerin sesinden #EvdeHayatVar mesajını dinliyorlar.

Hadise, Hülya Avşar, Mazhar Alanson, Murat Boz ve Ali Poyrazoğlu'nun seslendirdiği anonsta "Merhaba Türkiye, zor günlerden geçiyoruz. Ama sabredelim, yakında hepsi geride kalacak. Hepimizin sağlığı için sosyal mesafemize dikkat edelim genç yaşlı demeden mümkün olduğunca evde kalalım. Çünkü Evde Hayat Var!" sözlerine yer verildi.

Turkcell dijital servislerinde 20GB hediye
Ayrıca Turkcell, sosyal mesafenin önem kazandığı ve mümkün oldukça evde vakit geçirmeleri istenen tüm müşterilerine TV+'da geçerli 10 GB, Dergilik ve fizy'de geçerli 5'er GB'lık internet tanımlad

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.