Sanatseverler Bodrum Loft'da bir araya geldi

Bodrum'da modern köy yaşamının oluşturulduğu ve geçen yaz tatilcileri ağırlamaya başlayan Bodrum Loft, mimarisiyle sanatı aynı çatı altında buluşturuyor. 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ev sahipliğinde, Bodrum Loft - Sevil Dolmacı Art Gallery işbirliğiyle Türkiye'de ilk defa hayata geçirildiği belirtilen açık hava heykel parkı ‘Loft Art Sculptville' projesinin açılış davetine iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

Etkinliğin kokteyl kısmında misafirlere LoftElia Restaurant'ın Şefi Yılmaz Öztürk'ün Ege ve Akdeniz lezzetleriyle harmanladığı atıştırmalıklar da sunuldu. Bodrum Loft'un deniz manzarasında doğa ile iç içe Türk ve uluslararası 11 sanatçıya ait enstalasyon, heykel ve neon işlerden oluşan 21 farklı eserin konumlandırıldığı sergi, Eylül ayı sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

QR kodla sanat keşfi

Loft Art Sculptville'de Kolombiyalı sanatçı Rafael Gomezbarros'un alternatif malzemelerle ürettiği ve toplumsal mesajlar içeren karınca enstalasyonları ‘House Taken' Türkiye'de ilk kez sergilendiği belirtildi. Güney Koreli heykeltraş Seo Yang Deok'un Meditation serisinin bir eseri Capri'de, ikincisi Mayfair Sculpture Trail'de üçüncüsü ise Loft Art Scuptville'de yer alıyor.

Heykeltıraş Ozan Oganer'in Alice Harikalar Diyarında serisinin bir devamı niteliğindeki heykel enstalasyonu Bodrum Loft için özel konumlandırılırken, genç sanatçılar Yasin Uysallar ve Gözde Can Köroğlu, kendilerine özgü stilleri ve Türk heykeline kattıkları çağdaş yorumla sanat tutkunlarının beğenisini kazanıyor.

Sergi ayrıca Genco Gülan, Bahadır Çolak ve Fırat Engin gibi Türk heykeltıraşların yanı sıra Alea Pınar Du Pre, Haluk Akakçe, Ruby Anemic gibi uluslararası anlamda beğeniyle takip edilen isimlerin eserlerine de ev sahipliği yapıyor.

Eylül ayı sonuna kadar sergilenecek eserleri sanatseverler isterlerse QR kodları ile rotaya bağlanabilerek, dilerse ise rehber eşliğinde gezerek doğa ve sanatın birlikteliğini keşfe çıkabilecek. Bodrum'da Göltürkbükü ile Torba arasındaki Cennet Koyu'na komşu bölgede yer alan, çatısı altında otelin yanı sıra birçok restoran markalarını bulunduran Bodrum Loft'da sanat etkinlikleri yaz boyunca devam edeceği belirtildi.