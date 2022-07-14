Sanatseverler ‘Harmony' sergisinin açılışında bir araya geldi

Ünlü sanatçıların eserleri Türkiye'nin en ünlü tatil beldelerinden Bodrum'da düzenlenen organizasyonda buluştu. Almanya merkezli KÖNİG Galerie ve Bodrum Loft işbirliğiyle düzenlenen “Harmony” sergisi geride bıraktığımız Pazar günü kapılarını açtı. 4 Eylül 2022 Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek serginin Bodrum Loft'da düzenlenen açılış davetine iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

Sınırları aşan 4 sanatçının 7 eseri Harmony sergisinde

Küratörlüğünü Artsa Danışmanlık'ın kurucusu Selcan Atılgan'ın üstlendiği “Harmony” sergisinde Alicja Kwade, Claudia Comte, Jose Davila, Jeppe Hein gibi uluslararası sanatçıların 7 eseri yer alıyor.