Sanayi atıklarından hayat bulan sanat eserleri Gaziantep'te sergileniyor

Düzenlenen açılış töreni sanatseverleri, iş dünyasını ve il protokolünü bir araya getirdi. Gaziantep Sanat Merkezi'nde açılan sergi, paslı çivilerden, ahşap palete, metal ağlardan, prova mankenine, cama, hurda karyolalardan, atık mutfak tüplerine kadar her türdeki atıl malzeme, sanatçının elinde yepyeni forma kavuşarak sergileniyor.

Kutnu atıklarıdan yapılan eserler de car

3-14 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini bekleyen sergi ayrıca Gaziantep'e özgü kutnu kumaşının atık iplerinden yapılan “Kutnun Üçü Antep'in Düşü” eserine de ev sahipliği yapıyor.

''Metalin sanata dönüştüğünü göreceğiz''

Sergi açılışına katılan Gaziantep Vali Yardımcısı Nihat Karabiber, sanatçının şehir insanına yeni vizyon ve renkler kattığını belirterek, şunları söyledi: ''Sanayileşme, Gaziantep'in belki 30 yıldır en büyük çabası gayretiydi. Artık geri dönüşüm, ileri dönüşüm kavramı bizlerin gündemine taşınmış oldu. Sanatla, kültürle, tarihle, doğayla artık yeni vizyonlar kazanıyoruz. Gelecek nesillere güzel bir miras bırakacağımızı biliyoruz. Bu güzel sergiden dolayı Büyükşehir Belediyemize, sanatçımız Sema hanıma ve bu seminerde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Metalin sanat eserine nasıl dönüştüğünü bu sergide göreceğiz.”

''Hep beraber güzel bir dünya için el ele çalışacağız''

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey ise açılışta büyükşehirin 2014 yılından bugüne kadar çevre konusunda birçok yatırım ve taahhütte bulunduğunu aktararak, “Bunu Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı önderliğinde bunları gerçekleştiriyoruz. Çünkü biliyoruzki çevre konusunda özellikle çocuklarımız ve gençlerimizin duyarlılığını artırdığımız, bizlerin örnek olduğu zaman daha iyi bir gelecek vereceğiz. Sergi, kültür ve sanat buluşmasıyla gençlere farkındalık oluşturma anlamında önemli. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Bey Mahallesi'nde buna benzer bir çalışma yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin makine ikmaline, atölyelerinden çıkan metallerle sokakta biz Hayat Sokağı olarak adlandırdığımız yerde sanat çalışması gerçekleştiriyoruz. O da 1 ay içerisinde tamamlanacak. Hep beraber daha güzel bir güzel bir dünya için el ele çalışacağız” diye konuştu. ASOB 2. Organize Sanayi Bölge Müdür Yardımcısı Pınar Yıldızlı, koleksiyonun öz geçmişinden bahsetti. Sanatçının malzemeleri istediğinde serginin bu hale geleceğeni hayal edemediklerini vurguladı. Serginin Gaziantep'ten başlayarak tüm Türkiye'yi gezeceğine değindi.

Sanatçı Sema Akbel ise, destek verenlere teşekkür etti. Akbel “Atıl kalmış ya da önemsiz diye atılmış hurda veya metal parçalarına baktığımda onun kendimce dönüştürülmüş halini görüyorum ve ona hayat kattığım için kendi ruhumdan bir parçayı da orada bırakıyorum” dedi.