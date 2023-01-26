Sanayi elektriğine yüzde 12 indirim bekleniyor

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Elektrik piyasamızdaki fiyatlarda düşüş seyri devam ediyor. kurulumuzun aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4200 TL/MWh'den 3650 TL/MWh'ye düşürdük. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin Şubat'tan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz” dedi .

Sene başında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4800 Tl/MWh'den 4200 TL/MWh'ye düşürmüş, böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin yüzde 10 ila yüzde 15 oranında düşeceği açıklanmıştı. Piyasadaki fiyat hareketlerini titizlikle takip eden EPDK bugün de kritik bir karara imza attı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada elektrik üretim maliyetlerinde yaşanan düşüşlerin piyasaya olumlu etkisinin devam ettiğini belirtti. Fiyat hareketlerini titizlikle takip ettiklerini ve ivedilikle piyasaya yansıttıklarını vurgulayan Yılmaz, maliyet bazlı düşüş seyrinin devam etmesini beklediklerini açıkladı.

Yılmaz şunları söyledi: “Elektrik piyasamızdaki fiyatlarda düşüş seyri devam ediyor, özellikle kış ayları için bu gerçekten çok olumlu bir gelişme. Kurulumuzun aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4200 TL/MWh'den 3650 TL/MWh'ye düşürdük. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin Şubat'tan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz.”

Tarifeler hesaplanırken en önemli kalem olan serbest piyasa fiyatlarındaki düşüşün sadece serbest tüketici odaklı düşünülmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, düşüş seyrinin bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacağına dikkat çekti.

Yılmaz: “Azami uzlaştırma fiyat mekanizmamızla oluşan havuz ile bütün tüketicilerimizi korumaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra maliyet bazlı düşüşler de elbette çok önemli. Piyasalarda maliyet bazlı yaşanan bu düşüş öncelikle büyük tüketimi olan sanayi tüketici grubuna doğrudan yansıyor. Ancak bu düşüş süreci devam ettikçe -ki devam etmesini öngörüyoruz- çok kısa zaman içinde bütün tüketicilerimiz için yansımasını göreceğiz” dedi.

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