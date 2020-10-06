Sanayi sitesinde bulunan araçlar alev alev yandı

Manavgat Sanayi Sitesi 2047 sokak üzerinde bulunan Konyalı Adem Usta isimli işyerinin otoparkında gece geç saatlerde yangın çıktı. Bir işyeri sahibinin tesadüfen görerek haber vermesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülen yangında kaza geçiren ve yapılmayı bekleyen 3 araç tamamen yanarken, 2 araç ise büyük çapta hasar gördü.

Çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan yangın sırasında sık sık patlamalar yaşanırken, balık avlamak amacıyla işyerinden teknesini çıkaran bir vatandaşın patlamalar sırasında teknesini kaçırırcasına işyerine geri koyması, araçların hızla uzaklaşmaları, önlem alan güvenlik güçlerinin kaçıştıkları görülüyor.

Otoparkı, kazalı gelen araçları bekletmek amacıyla kullandığını belirten Adem Apaydın “Kaza yapan araçların sigorta ve benzeri işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle bekleme süresi de fazla oluyor. Buradaki araçların tamamı müşterilerimize ait ve kaza geçirdikleri için onarılmayı bekleyen araçlar. Görüldüğü gibi 3 araç tamamen yanarken 2 araçta da hasar oluştu. Bunu yapanlar insan olamaz. Güvenlik güçlerimizden suçluların bir an önce bulunmasını ve gereken cezanın verilmesini istiyorum” dedi.

Arif Kaplan

