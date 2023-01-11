Sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre, olay Cumayanı sanayi sitesinde bulunan motor tamirhanesinin dışında meydana geldi. Tamirhane dükkanının dışında bulunan atık motor yağları alev aldı. Alevlerin hızla büyümesi paniğe neden olurken, tamirhane çalışanları tamir için bekleyen traktörleri bulundukları yerden kaldırarak yanmaktan kurtardı. Bu sırada alevlere sanayi esnafı yangın tüpleri ile ilk müdahalede bulunurken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yasin Erdem



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