Sanayi sitesindeki yangın 3 tamirhaneye sıçradı

Sanayi Sitesi içerisinde alevlerin 3 tamirhaneye daha sıçradığı yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

2 saatlik müdahalenin sonundan kontrol altına alınan yangında, alevlerin başladığı oto elektrik atölyesi ve rot balans ayar tamirhanesinde bazı araçlar zarar gördü. Diğer iki tamirhanede ise küçük çaplı maddi hasar oluştu.





Alican Gümüş



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