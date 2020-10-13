Sanayi üretim endeksi yüzde 10,4 arttı

Sanayi üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2020 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 23,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ağustos ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2020 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 23,5 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Ağustos ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 29,4, inşaat ciro endeksi yüzde 5,8, ticaret ciro endeksi yüzde 32,8 artarken, hizmet ciro endeksi yüzde 5,2 azaldı.

Toplam ciro aylık yüzde 3,0 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı Ağustos ayında aylık yüzde 3,0 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Ağustos ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,9, ticaret ciro endeksi yüzde 2,0, hizmet ciro endeksi yüzde 4,8 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 6,1 azaldı.