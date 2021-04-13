İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,1 arttı

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,1 arttı
Sanayi üretimi aylık yüzde 0,1 arttı

Sanayi üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Şubat ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 8,8 arttı. sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 azaldı.

Aylık artış yüzde 0,1 oldu

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,1 arttı, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.