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Sanayi üretimi aylık yüzde 0,8 yıllık yüzde 8,6 arttı

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,8 yıllık yüzde 8,6 arttı
Sanayi üretimi aylık yüzde 0,8 yıllık yüzde 8,6 arttı

Sanayi üretimi geçen yılın Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8, yıllık bazda da yüzde 8,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Aralık ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 8,6 arttı. sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,9 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 5,8 ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,5 arttı.

 

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