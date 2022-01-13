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Sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı

Sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı

Sanayi üretimi Kasım ayında yıllık bazda yüzde 11,4 artış sağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,0 arttı.
Sanayi üretimi aylık yüzde 3,3 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.

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