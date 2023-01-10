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Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,3 azaldı

Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,3 azaldı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,3 azaldı

Sanayi üretimi Kasım ayında yıllık yüzde 1,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 1,3 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,9 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,1 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı.

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