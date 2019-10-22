Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Biz bu topraklarda kardeşce yaşıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Barış Pınarı Harekatı'yla Türkiye'nin rızası dışında bölgede adım atılamayacağının tüm dünyaya gösterildiğini belirterek, "Tarih boyunca, bizi birbirimizden ayırmaya, aramıza nifak sokmaya çalışanlar hep hüsrana uğradılar, bundan sonra da uğrayacaklar. Batılı devletler ve İsrail'in terör örgütü PKK'ya destek verdiği çok açık ve net gözler önüne serildi. İşte bu yüzden, Türkiye'nin bölgedeki operasyonlarını Kürtlere karşı bir operasyonmuş gibi göstererek, terör örgütüne verdikleri desteği gizlemek istiyorlar. -Biz bu topraklarda Türküyle, Kürdüyle, Zazasıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abhazasıyla, Arabıyla, Boşnağıyla asırlardır bir ve beraber, kardeşçe yaşıyoruz" dedi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ile Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) iş birliğiyle Merinos AKKM'de düzenlenen "Techxtile Start-Up Challange ve Bursa Textile Show" törenle açıldı.

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yenilikçi fikirlerin yatırımcıyla buluşması, firmalar arası verimli etkileşim ve uluslararası ortaklıklara kapı aralaması açısından pek çok fırsatlar sunuyor. Tekstil sektörü istihdamda ve ihracatta gururumuz. Sektörü daha da ileri taşımak adına bakanlığımız çok çeşitli destekler sunuyor. Sektörde katma değerin artmasını oldukça önemsiyoruz. Aslında bugünkü gibi organizasyonlar da bu amaca hizmet ediyor. Techxtile Start-up Challenge; Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına katkıda bulunmayı, küresel rekabetimizi artırmayı ve ekosistemi güçlendirmeyi hedefliyor. Kalkınma Ajansımız ve TÜBİTAK, başından beri sürecin içinde katkı veriyor. Bu kapsamda tüm başvuru sahiplerine genel girişimcilik eğitimi verdik. Ayrıca, mentörlük ve danışmanlık hizmetleri de sunarak, girişimcilerin kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerini sağladık. Teknolojik derinliği ve ihracat hedefi olan buradaki projelerin başarılarını önümüzdeki dönemde sıklıkla duyacağız. İnovasyonu üretimlerinin her aşamasında etkin kullanmayı başaran firmalar, ödüllerini alacak. Bu firmaları rakiplerinden ayıran temel özellikler; mühendis sayıları, yazılım altyapıları, kullandıkları iş modelleri ve yeni fikirleri hayata geçirip ticarileştirmeye olan yatkınlıklarıdır. Tabi bir de bakanlığın sunduğu desteklerden etkin bir şekilde faydalanmaları. Biz istiyoruz ki, daha çok firmamız inovasyonun sunduğu ekonomik getirilerden faydalansın. İşte bu yüzde 2023 sanayi ve teknoloji stratejimizde hem girişimciliğe hem de Ar-Ge ekosisteminin güçlendirilmesine özel bir önem verdik” dedi.

Bakandan kredi müjdesi

Girişimciliği güçlendirmek adına Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve İnternet Sitesini kurduklarını ifade eden Bakan Mustafa Varank, “Bu platformda yatırımcıların tanıtılmasının yanı sıra, girişimcilerin kullanabileceği kaynaklar hakkında bilgilendirme yapacağız. Erken dönem girişimciler için vergisiz veya kolay vergili dönem gibi mekanizmaları geliştirmek istiyoruz. Yurt dışından gelen girişimciler için hoş geldin paketi ve girişimci vizesi gibi uygulamaları ilgili bakanlıklarımızla çalışacağız. Ekosistemin geneli için finansman kaynakları da özel bir önem taşıyor. Bu maksatla melek yatırımcıların sayısını ve etkinliğini artıracak, kitlesel fonlamanın kullanımını yaygınlaştıracağız. Yine, girişim sermayesi fonlarının hacmi ve kullanımını artıracak tedbirler alacağız. KOSGEB'in girişimcilik destek programından yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimcilerimize, 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlatıyoruz. İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla, 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 50 bin liralık limit 70 bin liraya çıkacak. Kredinin teminatını ise Kredi Garanti Fonu verecek. Girişimcilerimiz sadece anapara ve çok cüz-i miktarda bir faiz ödemesi yapacak. Biz bu programla, girişimciler için önemli olan işletme sermayesine ek bir katkı sağlamayı hedefledik” diye konuştu.

Ar-Ge ekosistemini iyileştirmek adına 17 senede önemli adımlar attıklarını belirten Bakan Varank, “200'ü aşkın üniversite, bin 500'ün üzerinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, 84 Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 112 bin araştırmacı bu ekosistemin temel aktörleri.

Niceliğin yanı sıra, niteliği de daha üst basamaklara çıkarmak istiyoruz. Bunun için de; çocuklardan gençlere varıncaya dek, geleceğimizin teminatı olacak yeteneklere yatırım yapıyoruz. Kuracağımız 100 Deneyap teknoloji atölyesinde 5 yılda yaklaşık 50 bin özel yetenekli öğrencimiz teknoloji eğitimleri alacak. Bu sene ilk kez Uluslararası Lider Araştırmacılar Programını uygulamaya başladık ve beklentimizin çok ötesinde bir taleple karşılaştık. Yine bu dönem başlattığımız Sanayi Doktora programında geçtiğimiz hafta yeni çağrıya çıktık. Gayemiz üniversite-sanayi iş birliğini daha güçlü ve verimli bir hale getirmek. Programa kabul edilen doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 lira burs veriyoruz. Tekstil mühendislerimizi de bu programa başvurmaya davet ediyorum. Sektörde oluşturacağımız yeni markalar, yeni iş modelleri ya da teknoloji yoğun ürünler ülkemize rekabet avantajı sağlayıp, sıçrama yaptırabilir. Türkiye ekonomisi emin adımlarla yoluna devam ediyor” şeklinde konuştu.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar art arda ülkemize yönelik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiklerini belirten Bakan Varank, “Barış Pınarı Harekâtı boyunca halkımız, çağrılarımıza da kulak vererek, Türk Lira'sının arkasında durdu. Çok şükür kurda ciddi dalgalanmalar yaşamadık. Aslında bu bile ekonomiye duyulan güvenin güzel bir göstergesi. Ekonomimizi daha da güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte, bölgemizdeki meydan okumalarla mücadelemizi de kararlılıkla sürdüreceğiz. Barış Pınarı Harekâtı, yıllardır bu bölgede olmadık hayallere kapılanların tüm planlarını bozdu. Türkiye, herkese ve her şeye rağmen sınırımızda oluşturulmak istenen terör koridorunu yerle bir ediyor. Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda olduğu gibi Barış Pınarı Harekâtıyla da, bu bölgede Türkiye'nin rızası dışında adım atılamayacağını tüm dünyaya gösterdik. Batılı devletler ve İsrail'in terör örgütü PKK'ya destek verdiği çok açık ve net gözler önüne serildi. İşte bu yüzden, Türkiye'nin bölgedeki operasyonlarını Kürtlere karşı bir operasyonmuş gibi göstererek, terör örgütüne verdikleri desteği gizlemek istiyorlar. Biz bu topraklarda Türküyle, Kürdüyle, Zazasıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abhazasıyla, Arabıyla, Boşnağıyla asırlardır bir ve beraber, kardeşçe yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde birinci sınıf vatandaş, ikinci sınıf vatandaş diye bir ayrım olmadı, olamaz. Tarih boyunca, bizi birbirimizden ayırmaya, aramıza nifak sokmaya çalışanlar hep hüsrana uğradılar, bundan sonra da uğrayacaklar. İşte şu son birkaç haftada yeniden şahit olduğumuz, masum bebekleri öldüren eli kanlı örgütle, bizim Kürt kardeşlerimizi bir göstermeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Ne bu barbar terör örgütü PKK ne de siyasi uzantıları Kürt kardeşlerimizin asla temsilcisi değildir, hiçbir zaman da olmadı. Kürt kardeşlerimizi görmek isteyenler, Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın ordusuna Kudüs'te Selahaddin-i Eyyübi'ye Çaldıran'da Yavuz Sultan Selim'in ordusuna baksın. Yıllardır gençleri dağa kaçırıp ölüme götüren, Suriye'den attıkları havanlarla Nusaybin'de, Suruç'ta Kürt vatandaşlarımızı şehit eden terör örgütüyle Kürt kardeşlerimizi aynı kefede göstermeye kimsenin hakkı yok. Nasıl ki, kurdukları terör düzenini kararlı duruşumuzla yıkıyorsak, elbette ki bu söylem cambazlığını da yıkacağız. Bunlara karşı en güzel cevabı, ben inanıyorum ki, birliğimizi beraberliğimizi daha çok pekiştirerek vereceğiz. 3 Kıtaya adalet götüren Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'nın manevi önderleri olan, Emir Sultan ve Üftade Hazretleri'nin torunlarına da ancak bu yakışır” dedi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Diğer birçok sektöre örnek olacak olan uluslararası Ar-Ge proje pazarı zirvesinin 11'inci yılındayız. Yeniliklerin, dönüşümlerin ve yıkıcı inavasyonunun hayatımızın bir parçası olduğu günümüzde, ulaştığımız tecrübeyi, değişen rekabet şartları ile birleştirerek etkinliğimize Techxtile Start-Up Challenge olarak devam etmeye karar verdik. Bu etkinlikle, sektörümüzün ulusal ve uluslararası rekabetini güçlendirecek inovatif projelerin, girişimcilik ekonomisne kazandırılması konusunda çok önemli bir adımı bugün birlikte atıyoruz. Sanayicimiz, üniversitelerimiz, teknopark ve teknokentlerimizin yanı sıra, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve şehrimizin önemli kurumları girişimcilik ekosistemi oluşturmaya devam ediyor” diye konuştu.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Piyasalarda yaşadığımız zorluklar Türkiye ekonomisini ne kadar güçlü olduğunu bize göstermiştir. Yeni eko sistemde yeniliklere açık bir bakış açısına sahip olmalıyız. Ülkelerin yerine bölgelerin ve şehirlerin yarıştığı bir dönemde Bursa bunu en iyi yapmaktadır. İlk olmanın getirdiği zorluklara rağmen bursa Türkiye'ye örnek olmuştur. Edindiğimiz tecrübe ile ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ar-Ge sayımızı 23'den 154'e yükseltmeye başardık. Bakanlık tarafından desteklerle Bursa özgün ve yüksek kalite üreten bir kimlik kazanmıştır. Ülkemizin zenginlik merkezi olmayı başaran Bursa Türkiye'nin ilerlemesine katkısı olacaktır. Ekonomide yeni kaldıraçlara ihtiyaçlar vardır” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclis Başkanı İsmail Gülle İse, “Türkiye terörden kurtulduğunda koymuş olduğu hedeflere daha kolay varacaktır. 1.37 dolar kilogram ihracat kurumuz 1.10'lara geldi. Bizim ihracat değerimizi yükseltmemiz gerekiyor. Biz işimize daha çok bilim koymalıyız. İnanıyorum ki bugün burada çok güzel çalışmalar olacak. Önümüzü görerek uzun vadeli işler yapmalıyız. Bugünü değil, geleceği tasarlamalıyız. İnovasyon ile ne kadar önemli olduğunu hepimiz görüyoruz. İnovasyona bağlı gencimizi de birlikte tutmaya çalışıyoruz. Gençlerimize destek veriyoruz. Başladıklarından çok daha farklı yere geldi. Bazı projeler yabancı yatırımcılar tarafından büyük beğeni alındı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye İnovasyon Liginde ödüle hak kazanan 17 firmaya plaketlerini Bakan Varank ve protokol mensupları takdim etti.

Abdullah Çibir