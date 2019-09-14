Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank KOBİ'lere destek paketini açıkladı

85 bine yakın ihracatçının çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), KOBİ'leri ihracata yönlendirmek ve uluslararası arenada farkındalık oluşturmak amacıyla KOSGEB işbirliği ile 'Yurtdışı Pazar Destek Programı' başlatıyor. Bu kapsamda TİM'de düzenlenen protokol imza törenine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TİM Başkanı İsmail Gülle, KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt ve davetliler katıldı. Törende konu ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

“KOBİ'lere sağladığımız destekler devam edecek”

Ülkemizde faaliyet gösteren 3,5 milyon işletmenin yüzde 99'unun küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluştuğunu belirten Varank, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak KOBİ'lerin, ekonomimiz için öneminin farkındayız. İlgili kuruluşumuz KOSGEB, Türkiye sathına yayılmış 92 müdürlüğüyle, KOBİ'lerin büyümesine ciddi katkılarda bulunuyor. Bu kapsamda; sadece 2019 yılında, KOBİ'lerimize 1,7 milyar lira tutarında destek sağladık. Sağladığımız destekler, önümüzdeki aylarda elbette devam edecek” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planında ihracat hedefinin 226 milyar dolar olarak belirlendiğini hatırlatan Varank, ”Bugün protokolü imzalanacak destek programının amacı, KOBİ'lerin bu ihracattaki payını, yüzde 60'lara çıkarmaktır. Türkiye'yi bu hedefe taşıyacak olanlar da iş dünyasının temsilcileri, girişimcilerimiz, KOBİ'lerimiz, yani sizlersiniz. İşletmelerimiz bir yandan, devletimiz diğer yandan; omuz omuza vererek, hep birlikte yeni bir başarı hikâyesi yazacağız. Belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla yürümeyi sürdüreceğiz. Tabi bunun için, daha çok üreten, ihraç eden KOBİ'lere ihtiyacımız var. Buradan hareketle, ilgili kuruluşumuz KOSGEB ile Türkiye İhracatçılar Meclisi işbirliğinde yurt dışı pazar destek programını tasarladık. Programın destek miktarını 300 bin lira olarak belirledik. Bunun yüzde 70'i geri ödemesiz olacak. Yani 300 bin lira destek almaya hak kazanan bir KOBİ, bunun sadece 90 bin lirasını KOSGEB'e geri ödeyecek. Proje bazlı olarak hayata geçecek programın destek süresi 6 aydan 24 aya kadar sürebilecek. Daha önce ifade ettiğim gibi programdan ilk kez yurt dışına açılacak KOBİ'lerimizin yanı sıra, yurt dışı pazar payını artırmak isteyen KOBİ'lerimiz de faydalanabilecek” diye konuştu.

“KOBİ'lere 6 farklı alanda desteğimiz olacak”

Yurt dışı pazar destek programı kapsamında ihracat yapan KOBİ'lerin 6 farklı harcama kalemindeki giderlerini karşılayacaklarını belirten Varank, “İlk olarak KOBİ'lerimizin projelerde istihdam edecekleri personeller için 100 bin liraya kadar destek sağlayacağız. Gelişmek ve büyümek isteyen KOBİ'lerimize satın alacakları yazılım ve donanımlar noktasında yine 100 bin liralık bir katkıda bulunacağız. KOBİ'lerin ürünlerini tanıtmak üzere yapacakları reklamları ve e-ticaret platformlarındaki harcamalarını 100 bin liraya kadar biz karşılayacağız. Desteğimiz uluslararası fuar ve organizasyonlara katılmak isteyen işletmelerimizin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini de kapsayacak. Bu kapsamda pek çok gider için 150 bin liralık destek sunacağız. Bir diğer desteğimiz test, analiz ve belgelendirme giderlerine yönelik. Yine proje kapsamında KOBİ'lerin ihracata yönelik ihtiyaç duydukları her türlü test, analiz ya da belge için üst limiti 100 bin liraya kadar bir desteğimiz söz konusu. Altıncı ve son desteğimiz ise; hizmet alımı giderleri için. KOBİ'lerimizin ihracata yönelik eğitimlerinden danışmanlığa, tasarımdan tescile ve nakliyeye kadar tüm hizmet alımlarına da yine 100 bin liralık bir katkımız olacak KOBİ'ler 16 Eylül Pazartesi gününden itibaren e-devlet üzerinden veya KOSGEB'in internet sitesinden yurtdışı pazar destek programına başvuru yapabilecekler” şeklinde konuştu.

"18 Eylül'de 2023 Türkiye sanayi ve teknoloji stratejimizi kamuoyu ile paylaşacağız"

11. Kalkınma planı çerçevesinde oluşturulan sanayi ve teknoloji stratejilerinden de bahseden Varank, “18 Eylül Çarşamba günü, milli teknoloji hamlemizin ana belgesi olacak 2023 Türkiye sanayi ve teknoloji stratejimizi Ankara MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde kamuoyu ile paylaşacağız. Rekabetçi üretim ve verimliliği odağına alan 11. Kalkınma planı çerçevesinde oluşturduğumuz sanayi ve teknoloji stratejimiz, büyük ve güçlü Türkiye hedefine ilerlerken bize ve iş dünyasına yol gösterici olacak. Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı kararı yayınlanan teknoloji odaklı sanayi hamlesinin detaylarını da yine aynı gün sizlerle paylaşacağız” diye konuştu.

“Tek gündemin 'üretim ve ihracat' olması için fırsatları değerlendireceğiz”

Enflasyonda aşağı doğru bir trend olduğunu da ekleyen Varank, “Önce Merkez Bankası ardından piyasa faizlerinde önemli düşüşler sağlandı. Dünya finans piyasalarında yaşanan bazı gelişmeleri lehimize döndürme imkanımız var. Elbette yatırım ortamını iyileştirme gayretimiz de kararlıkla sürüyor. Tüm bunlar, tek gündemin “üretim ve ihracat” olması için önemli fırsatlar sunuyor. Ekonomi yönetimi olarak, güçlü bir koordinasyonla bu fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğiz” sözlerini ifade etti.

Murat Ergin - Adem Gürer

