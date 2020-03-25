Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, KOBİ'lere kalkan olacak 3'lü koruma paketini açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs KOVİD-19’a karşı KOBİ’lere kalkan olacak 3’lü koruma paketini açıkladı. KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek vereceklerini ifade eden Bakan Varank, “KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz.” dedi.