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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, KOBİ'lere kalkan olacak 3'lü koruma paketini açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, KOBİ'lere kalkan olacak 3'lü koruma paketini açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, KOBİ'lere kalkan olacak 3'lü koruma paketini açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs KOVİD-19’a karşı KOBİ’lere kalkan olacak 3’lü koruma paketini açıkladı. KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek vereceklerini ifade eden Bakan Varank, “KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz.” dedi.

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