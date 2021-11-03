Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Sağlık Bakanlığı acil kullanım onayı verecek'

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçeleri görüşüldü. Bakan Varank, bilim adamlarına destek amacıyla aşı gönüllüsü olduğunu söyleyerek, “Biz yaptığımız işlerde canımızı ortaya koymasını biliyoruz. Keşke buradaki arkadaşlarımızda Türkiye'de yapılan aşı çalışmalarına gönüllü olabilselerdi. Gönüllüye ihtiyacımız var. Faz 1 ve 2'de yeterli gönüllüye ulaşamazsanız, o aşı başarılı olamaz. TURKKOVAC sene sonu gelmeden Sağlık Bakanlığı acil kullanım onayı verecek. Gönüllülerin etkinlik oranı ile ilgili bilgilendirme yapması etik olarak çalışmalara halel getirdiği için buna yetkimiz yok” dedi.

Varank, destek ve teşviklerde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin, “Teşviklerin tamamı Resmi Gazete'de yayınlanıyor. Bizim bütün süreçlerimiz şeffaf” ifadelerini kullandı. Varank, Organize Sanayi Bölgeleri'ne ilişkin olarak, “Biz Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) uygulamasına güncelleyerek, sanayici dostu, verimli, yeşil dönüşüme uygun üretim yerleri haline getirmek istiyoruz. Bununla ilgili yüce Meclisimizden bir kanuna ihtiyacımız var. Organize Sanayi Bölgeleri kamu yararı için kurulmuş bölgelerdir” şeklinde konuştu. Varank, Organize Sanayi Bölgeleri'nden para istediğini ve 206 milyon TL toplandığını ve paranın AFAD'a aktarıldığını ifade etti.

Doğalgaz fiyatlarına ilişkin konuşan Varank, “8 bin TL'ye aldığınız bir ürünü, 2 bin TL'ye sattığınızda, 6 bin TL'yi bir yerden almanız lazım. Bu 6 bin TL'yi vergi toplayıp vatandaştan sübvanse edeceksiniz, Hazine olarak borçlanacaksınız, vatandaşın sırtına bindireceksiniz, daha sonra sübvanse edeceksiniz. 300 bin metreküpün üzerinde harcayan sanayiciye doğalgaz fiyatlarını arttırdık. Sanayiciyi biz hala sübvanse ediyoruz. Buradaki zam gerekli bir zamdı” diye konuştu.

Varank, Türkiye'nin otomobiline ilişkin, “Otomobiller sizi bir yerden bir yere götüren araçlar değil, birer teknoloji cihazı olarak görüyorlar. Şu anda çok başarılı şekilde devam ediyor. Bu projede 110 iş ortağı seçildi. Bu 110 iş ortağının yüzde 75'i Türkiye'de yerleşik oluşuyor. Şu anda 615 kişi bu projede çalışıyor. 27 çok başarılı mühendis Türkiye'ye döndü” dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tansiyon yükseldi. Varank'tan sonra CHP Konya milletvekili Abdülatif Şener konuşması sırasında AK Parti milletvekillerini hedef aldı. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri Şener'e tepki gösterdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz oturuma ara verdi. Aradan sonra da Şener, AK Parti milletvekillerini hedef alan sözlerini sürdürdü. Daha sonra AK Parti Giresun milletvekili Cemal Öztürk söz aldı. Öztürk, Şener'in sözlerini eleştirdi.

Ahmet Umur Öztürk

