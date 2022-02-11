Sanayi ve üniversite iş birliğine imza attılar

İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi ve Doğuş Üniversitesi arasında, bölgenin ve ilgili kurumların sosyal ve ekonomik gelişmişlik seviyesini arttırmak üzere; yerel, ulusal, uluslararası, teknolojik, bilimsel, sosyal, teknik, kültürel, sanatsal, eğitsel, ARGE odaklı inovatif vb. faaliyetlerde ortak çalışmaların karşılıklı arıtılmasını amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı.

“Eğitim, kurs, yüksek lisans-doktora programları oluşturulabilecek”

İmzalanan protokolle, üniversite ile sanayi kuruluşlarının birlikte araştırma, geliştirme ve yenilikçilik kapsamlı ortak projeler geliştirebileceğini ifade eden Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Tarık Baykara, “Üniversitenin test, analiz, laboratuvar imkânlarının işletme ve fabrikaların ihtiyaçlarında kullanılabilecek. Üniversite tarafından sanayi kuruluşlarının yararına eğitim, kurs, yüksek lisans-doktora programları oluşturulabilecek” dedi.

“Mentorlük yapılması konusunda öncü olacağız”

Prof. Dr. Baykara açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Sanayinin ticarileştirme aşamasındaki ARGE ve yenilikçi çalışmalarını, yatırım planlarını bilimsel veri, test, deney, analiz, tanımlama ve modelleme kapsamlarında destekleyeceğiz. Yeni ve gelişmekte olan ileri teknoloji alanlarının (yapay zekâ, nanoteknoloji, akıllı sistemler, robotik, sensör teknolojileri, nanobiyoteknoloji, derin öğrenme, nesnelerin interneti ve benzeri) sanayiye tanıtılması, anlatılması, öğretilmesi, uygulama için mentorlük yapılması konusunda öncü olacağız.”

“Ortak çalışma imkânları sunulabilecek”

Meslek Yüksekokulları kanalıyla ‘ara eleman' olarak nitelenen ve son dönem büyük bir ihtiyaç haline gelen taleplerin karşılanmasında ortak çalışmalar yürüteceklerini de belirten Prof. Dr. Baykara, “İş birliklerinin ortak çalışma, planlama, ön-istihdam ve benzeri yararları mevcut. Üniversitenin, insan kaynakları, finansman, dış ticaret, hukuksal süreçler, yönetim organizasyonu ve diğer benzeri alanlarında da danışmanlık, destek ve ortak çalışma imkânları sunulabilecek” şeklinde konuştu.