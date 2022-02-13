“Sanayici depo bulamıyor”

E-ticaret sektörünün büyümesi ve fabrikaların üretimlerini artırması nedeniyle şirketler, ürünlerini depolayacak yer bulamıyor.

Depolara artan ilgi hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay “Son dönemde sanayiciler depo bulmak zorlanıyor. Bunda özellikle pandemide e-ticaret sektörünün büyümesi ve son dönemde fabrikaların üretimlerini artırması etkili oldu. Talep çok fazla olduğu için mevcuttaki depoların çoğu kiralandı. Alternatif seçenek bulmakta zorlanıyoruz. Fabrikaları büyük olan sanayicilerin bazısı kendi alanlarında küçültme yapıp mevcut fabrikalarının bir kısmını depo olarak kiraya verme yoluna gidiyor” dedi.

“Gıda ve ambalaj başı çekiyor”

Özellikle ambalaj, gıda ve kozmetik sektörleri, depo arayışında başı çektiğini aktaran Altınay, İstanbul'da depolama alanlarının dolduğunu belirterek “İstanbul içinde depo bulamayanlar Ambarlı Limanı'na ve gümrüklere en yakın olan lokasyonları tercih ediyorlar. O nedenle Çatalca, Silivri, Selimpaşa, Çerkezköy ve Çorlu hattı büyük rağbet görüyor” diye konuştu.

“Yeni gözde sanayi yapıları”

Yatırımcının yeni gözdesinin sanayi yapıları olduğunu aktaran Altınay, “Talebin çok fazla olması ve kiralama bedellerinin yüksek olması nedeniyle depo, fabrika yapmak isteyen yatırımcıların sayısı arttı. Çünkü yapan kişi için çok güzel getirisi oluyor. Örneğin Çerkezköy, Çorlu, Ergene bölgesinde 10 bin metrekare bir fabrikayı şu an 300- 350 bin TL'den kiralama yapabiliyoruz. Bu Hadımköy bölgesinde 10 dönüm bir fabrika için 400- 500 bin TL civarında. Çerkezköy Çorlu bölgesinde depo, fabrika yatırımı yapacak kişi 10 dönümlük bir yapı için 1.5 milyon dolara arsa almış olsa, inşaatın metrekaresi anahtar teslim 370 dolar. Yani toplamda 3 milyon 700 bin dolara bu fabrikayı yapabiliyoruz. Arsa fiyatı ve inşaat toplamda ortalama maliyeti 5 milyon dolar oluyor. Kiralama bedeli ise 30 bin dolar. Yani fabrika kendini yaklaşık 160-170 ayda amorti ediyor” ifadelerini kullandı.