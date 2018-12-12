Sanayideki sanat fotoğraf karelerine yansıdı

Gedik Holding, sanayinin önemli iş bölümü kaynak ve döküm alanlarındaki 55 yıllık tecrübesini gelecek nesillere taşımak, Türk ekonomisinin olmazsa olmazı üretimin gücünü ve önemini vurgulamak üzere düzenlediği 'Ateşin Birleştiren Gücü' fotoğraf sergisi ile sanatseverlerin karşısına çıktı. Ateşin birleştiren gücünden ilham alan ve aynı adla sunulan fotoğraf sergisi, deneyimli Foto Muhabiri Çağrı Kılıçcı'nın objektifinden çıkan 24 fotoğraftan oluşuyor. Serginin ana temasının ateş, mesajının ise üretim olduğu belirtildi. İnsanı, emeği ve üretimi ateşin etrafında birleştiren fotoğraflar ile, holdingin 'Hayat İçin' sloganına vurgu yaptığı aktarıldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Sergi Salonunda açılışı yapılan fotoğraf sergisine Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Prof. Dr. Ahmet Kesik, Prof. Dr. Ahmet Övgün, Doç. Dr. Mustafa Koçak, Tahsin Öztiryaki, Mahmut Kuşculu, Serdar Urfalılar, Mehmet Umur, Ali Kösedağ, Şenol Telli, Foto Muhabiri Çağrı Kılıçcı ve sanatseverler katıldı.

"Sergide üretim yerlerinde de sanatın olabileceğini göstermek istedik"

Fotoğraf sergisi fikrinin nasıl ortaya çıktığı konusunda bilgi veren Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, "Biz, 55 senelik sanayici bir kuruluşuz. Holdingin içinde bulunduğu sanayi kuruluşlarından 'kaynak' ve 'döküm' çocukluğumdan beri bana estetik gelmiştir. Metallerin ergime sırasında çıkardıkları ışıkların, kıvılcımların, ateş ve duman ile birleşimi sırasında ortaya çıkan görüntüler beni her zaman çok etkilemiştir. Sanayi üretiminin yanı sıra bu sektörlerin çalışma süreçlerindeki metalleri birleştiren, onlara şekil veren 'ateşin' sanatsal yanının da mutlaka gösterilmesi düşüncesi uyandı. Fotoğraf sanatı mutlaka bu 'ateşin gücünü' ve 'eşsiz görüntülerini' yakalamalı idi. İşletme içinde görüntülerin çekilmesi için usta bir fotoğraf sanatçısıyla birlikte çalışmalar yaptık" dedi.

Sergide, üretim yerlerinde de sanatın olabileceğini göstermek istediklerini ifade eden Hülya Gedik, "Sanayi bir ülkenin kalkınmasında çok önemli bir yer teşkil ediyor. İçinde bulunduğumuz sektörler zor, meşakkatli, kirli ve paslı gibi nitelendirmelerle gençlerin ilgisini çekmiyor. Üniversitelerimizde gençlerimizin tercih ettiği bölümleri incelediğimde bu sektörlere mühendis veren fakülteleri gençlerin daha az tercih ettiklerini fark ediyorum. Biz bu sektörlere sevdalıyız. Sevdamızın sebebi sadece estetik değil, aynı zamanda birçok sektörün de bel kemiğini teşkil ediyor olmasıdır. Birçok sektöre ana girdi malzemesi veriyoruz. Bu yol ile gençlere ulaşmak ve sektörün içinde olan bizlerin bu sektörlere olan sevdasını bir nebze de olsa gençlere gösterebilmek, onlara taşıyabilmek istedik. Bu 'sevdanın', bu 'ateşin gücünün' ülke kalkınması demek olduğunu, kelimeleri ateş ile yoğurarak anlatmak istedik" diye konuştu.

"Görselliği yüksek bir sanayi alanıydı"

Serginin güzel bir çalışma olduğunu dile getiren deneyimli Foto Muhabiri Çağrı Kılıçcı, "Hülya hanımın fikir aşamasında olan projesini dinledim ve çok etkilendim. Hülya hanımın hayali olan projeyi gerçekleştirmek için anlaştık ve 10-15 günlük süre içinde 2 fabrikada yoğun emek ile verilen hizmetlerin görüntülerini fotoğrafladık. Ortaya güzel kareler çıktı. Hendek'teki fabrikada 6-7 gün süren bir çalışma, İstanbul'daki fabrikada 4-5 gün bir çalışma benim için çok keyifli bir tecrübe oldu. Görselliği yüksek bir sanayi alanıydı. Daha önce foto muhabiri geçmişim var, en son ayrıldığı bir ekonomi dergisiydi. Bu tür fabrikalara da çok aşınayım. Ancak daha önce döküm sektörünü fotoğraflamamıştım. Hem mesleki olarak eksik olan yanımı tamamladım hem de zevkli bir alanı tecrübe ettim. Bu çekimi hiç düşünmeden kabul ettim. Sergide toplam 24 fotoğraf var. Sergi İSO'da bu ayın sonuna kadar sergilenmeye devam edecek. Türkiye'de farklı illerde de sergilenecek" şeklinde konuştu.

İstanbul Sanayi Odası Sergi Salonu'nda açılışı yapılan 'Ateşin Birleştiren Gücü' fotoğraf sergisi Aralık ayının sonuna kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

Adem Gürer