Sancaktepe Belediyesi'nden ara tatiline giren öğrencilere buz pateni jesti

Sancaktepe Belediyesi ara tatile giren öğrencileri karneler günü hediyesi olarak buz pistinde buluşturdu. “Eğlencenin adı buz pateni” sloganıyla buz pistinde bir araya gelen öğrenciler doyasıya eğlendi.

Hocalar eşliğinde eğitim alan öğrenciler, körling ve buz hokeyi yarışında ise nefes kesti. Güvenlik önlemlerinin üst seviyede olduğu buz pistinde öğrenciler, unutulmazlar anlar yaşadı. Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, çocuklarla yakından ilgilenerek buz hokeyi oynadı.

“Karne hediyesi olarak buz pisti yaptık”

Çocukların okul döneminde çok yorulduğunu belirten Başkan Döğücü, “Biz de bu yorgunluğu atmaları ve eğlenmeleri adına bu pisti yaptık. İnşallah Şubat tatili boyunca ve daha sonrasında da burada kaymaya devam edecekler. Bugün de buraya gelen ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız bugünün paydaşları aynı zamanda geleceğimiz onların yüzünün gülmesi için çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

“Karnelerimiz çok iyi”

Çocuklarıyla buz pistine gelen Reyhan Akan, “Çocuklarımın karnesi için çok güzel bir hediye verdiler. Çocuklarımın birisi takdir aldı diğerinin karnesi çok iyi. Burada hocalar eşliğinde eğleniyorlar, çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Aykut Zor - Mustafa Ayabakan

