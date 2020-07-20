Sancaktepe, Hekimoğlu Trabzon'nu yenerek yarı finale çıktı

Stat: Calista Sport Center
Hakemler: Özgür Yankaya, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
Hekimoğlu Trabzon: Batuhan Şen, Miraç Acer (Ali Aydemir dk. 64), Talha Yazgan, Onur Akdeniz, Bahadır Erol, Volkan Altınsoy (Muhammet Çoban dk. 68), Samet Yalçın, Doğan Ateş, Hakan Yavuz (Caner Aktaş dk. 68), Abdulkadir Özdemir (Ersel Alıyürek dk. 59), Taha Balcı
Sancaktepe: Emre Satılmış, Erdinç Pekgöz, Ozan Tahtaişleyen, David Kılınç, Melik Derin (Behlül Aydın dk. 83 ?), Alaattin Hamza Ok, Halil İbrahim Tuna (Ogün Bayrak dk. 86 ?), Mert Örnek, İrfan Akgün (Selim Kayacı dk. 78 ?), Can Erdem (Ahmet Sivri dk. 86 ?)
Goller: Caner Aktaş (dk. 84 ) (Hekimoğlu Trabzon), Can Erdem (dk. 57), Alaattin Hamza (dk.63 pen.) Ahmet Sivri (dk. 90+4) (Sancaktepe)
Kırmızı kart: Batuhan Şen (dk. 90+1) (Hekimoğlu Trabzon)
Sarı Kartlar: Miraç (Hekimoğlu Trabzon), Ozan, Melik (Sancaktepe)