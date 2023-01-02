Sancaktepe TEM'de feci kaza

Kaza saat 13.30 sıralarında Sancaktepe TEM otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet K. isimli vatandaş TEM otoyolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada 34 SN 044 plakalı yolcu otobüsünün çarpması ile metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri otoyol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yerde yatan vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası olay yeri inceleme ekipleri çalışma yürüttü.

Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam

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